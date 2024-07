René Benko leistet sich ein zweites Millionenpferd

Zum anderen waren für den Kauf von „Just Be Gentle“ zwischen Immobilienspekulant Benko und Reitsport-Legende Ludger Beerbaum Ratenzahlungen vereinbart gewesen: 1,38 Millionen Euro am 15. April 2023, die restliche Million dann am 20. März 2024. Zu dem Zeitpunkt hatte René Benko beim Landesgericht Innsbruck bereits seinen eigenen Konkurs angemeldet. Er gilt seither als mittellos, will lediglich über ein Einkommen von 3700 Euro verfügen, was Insolvenzverwalter und Ermittler in Zweifel ziehen.