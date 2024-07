Benkos Pilot sitzt plötzlich im Stiftungsvorstand

Ein Pilot als Stiftungsvorstand. Ein derart kreativer Kniff hat selbst in der österreichischen Wirtschaft Seltenheitswert. Der Einstieg ins Cockpit der in massive Turbulenzen geratenen Benko-Stiftung war notwendig geworden, da Benkos Vertrauensanwalt Bernhard Vetter von der Lilie bereits mit Ende März seinen Ausstieg aus dem Stiftungsvorstand erklärt hatte. Eigentlich sollte auch Benkos langjähriger Finanzchef Manuel Pirolt per Ende Juni zurücktreten – sein Name findet sich jedoch noch im Wirtschafts-Compass. Als Vorstand der Laura Privatstiftung, die nach Benkos ältester Tochter benannt ist, firmiert der Südtiroler Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Heinz Peter Hager, der als letzter Statthalter des Immobilienspekulanten gilt.