So wollen die NEOS regierungsfit werden

Zum Auftakt wurde am Mittwoch das Thema „Bildung“ behandelt, zu dem Experten zu internen Gesprächen geladen waren. Ziel sei es, allen Kindern „alle Chancen“ zu ermöglichen. Es müsse mehr Geld in diesen Bereich fließen, denn: „Es gibt nur eine Sache, die teurer ist als in Bildung zu investieren, nämlich: Nicht in Bildung zu investieren“, betonte Parteichefin Beate Meinl-Reisinger.