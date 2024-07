Sommerpause von der Welt

Abends wiesen die streunenden Katzen den Weg durch die engen Gassen der Altstädte mit ihren pittoresken Steinhäusern. Vorbei an verschwenderisch blühendem Oleander und begleitet von einer kühlen Brise und dem Geruch nach Meer und frisch gegrilltem Fisch. Zum Sonnenuntergang farblich passend ein Glas eisgekühlten Rosé – und all die Schwere unserer Zeit mit ihren blutigen Kriegen, den Herausforderungen für die Demokratien, ob in Europa oder in den USA, den politischen Schlammschlachten und so vielem mehr löste sich in der Leichtigkeit des Sommers auf.