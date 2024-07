Aussichtsloser Kampf | Ab- und hochgeschrieben

Aussichtsloser Kampf. Es ist ein Sisyphos-Kampf. Und er wird nicht leichter: Österreich, seit der historischen Volksabstimmung gegen die Inbetriebnahme des Atomkraftwerkes im niederösterreichischen Zwentendorf im Jahr 1978 glühender Kämpfer gegen die Kernkraftwerke an unseren Grenzen, konnte dabei bisher wenig bis nichts gewinnen. Sah es aber zunächst nach dem Super-GAU in Tschernobyl und später nach der AKW-Katastrophe von Fukushima so aus, als hätte diese so gefährliche Energieerzeugungsart endgültig ausgedient, feiert sie auch unter dem Deckmäntelchen der CO2-Reduktion längst eine Renaissance. Auch die tschechische Regierung geht in die Atomoffensive: Am AKW-Standort Dukovany sollen zwei weitere Reaktoren errichtet werden, in Temelín, nahe Ober- und Niederösterreich, sind ebenfalls zwei weitere Reaktoren geplant. Die österreichische Politik meldet sich wieder einmal laut zu Wort, ruft nach Brüssel. Ob das in Brüssel oder Prag Eindruck hinterlassen wird? Nein, dieser Kampf scheint aussichtsloser denn je.