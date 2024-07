„Möchten jedem zeigen, dass wir die Besten sind“

… die Kulturunterschiede zwischen Argentinien und Österreich: Es ist hier doch ganz anders. Anfangs war es auch nicht ganz einfach, sich darauf einzustellen. Bei mir daheim ist das nächste Spiel gefühlt immer das wichtigste in deinem Leben, weil bei jeder Partie 53.000 Leute im Stadion sitzen. Dieser Druck ist in Österreich nicht da, dazu kam die Sprachbarriere. Ich mag es aber, wie es ist, hier kann ich befreiter aufspielen. Ein bisschen schwer tue ich mich noch immer, was das Essen betrifft. Bei uns gibt es erst gegen 21, 22 Uhr Abendessen, in der Vorbereitung war das schon um 19 oder 19.30 Uhr der Fall. Da bringe ich noch kaum was runter. Ich habe aber Glück, denn meine Freundin Agustina ist eine richtig gute Köchin. (lacht)