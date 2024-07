Kriminelle Flüchtlinge: Wer abgeschoben wird!

Massenvergewaltigung, Messer-Massaker, Frauen halb totgeprügelt – das Sündenregister von erwachsenen Flüchtlingen und auch minderjährigen Einwanderern ist lang. Und sieht man sich die Kriminalstatistik an, dann sind ausländische Staatsbürger in vielen Kategorien der Kriminalstatistik deutlich überrepräsentiert. Zur Erinnerung: 19,3 Prozent der Menschen in Österreich hatten 2023 keinen rot-weiß-roten Pass. Diese Gruppe stellte aber 45,6 Prozent der Tatverdächtigen, 45,1 Prozent der Verurteilten oder 59,6 Prozent der Neuinhaftierten. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.