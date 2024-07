Fensterproduktion kommt jetzt unter den Hammer

Binnen zwei Wochen nach Annahme des Sanierungsplans sollen die ersten fünf Prozent an die Gläubiger überwiesen werden, die nächsten fünf Prozent innerhalb eines Jahres, nach 24 Monaten dann die verbleibenden 20 Prozent – so sehen die Meilensteine für die IPM Schober Fenster Gesellschaft m.b.H. aus Thalheim bei Wels aus, nachdem das Unternehmen letzte Woche grünes Licht vom Landesgericht in Wels erhalten hat.