Wo die Pleitewelle jetzt besonders Fahrt aufnimmt

Mit 238 eröffneten Insolvenzverfahren gab's um fast 90 mehr als im ersten Halbjahr 2023, die Passiva stiegen auf 206 Millionen Euro – die Pleitewelle hat in Oberösterreich Fahrt aufgenommen. Was es den Firmen schwer macht und in welchen Branchen mehr Betriebe unter die Räder kommen? Wir fragten eine Expertin des KSV 1870.