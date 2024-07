Neue Wohnbeihilfe soll Armut in Kärnten lindern

Bis zu 500 Euro mehr im Börserl

Abhängig vom Einkommen und Haushaltsgröße können sich armutsgefährdete Kärntner auf bis zu 500 Euro mehr in der Geldtasche freuen. „Die Unterstützung beläuft sich auf 6,5 Euro pro Quadratmeter. Wenn vier oder mehr Personen in einer Wohnung oder einem Haus leben, dann können sie maximal 500 Euro erhalten“, so die Wohnbaureferentin, die mit der neuen Wohnbauhilfe keinen weiteren Anreiz auf eine weitere Erhöhung der Mieten auf dem privaten Sektor schaffen möchte.