Lustig sind an diesen Pflanzen nur die Namen

Sie heißen Amerikanischer Stinktierkohl, Bastard-Staudenknöterich oder Schmalblättrige Wasserpest und fallen in die Gruppe der Neophyten, also jener Pflanzen, die hierzulande eigentlich nicht heimisch sind. Lustig sind an diesen Pflanzen aber nur die Namen, wie auch Neophyten-Experte Konrad Pagitz erklärt. Er weiß auch, wie man ihrer Herr wird.