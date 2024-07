Sarah Wiener enthüllt ihre Pläne nach der Politik

Das sagte die 61-Jährige in einem Interview mit der „Bild“. Sie sei an ihre Grenzen gekommen. „Ich bin es nicht gewohnt gewesen, zehn Stunden in einer Sitzung konzentriert zu verbringen. 300 Seiten Text zu lesen, den ich mir sprachlich erarbeiten musste. Ein sehr anderes Leben als das, was ich vorher gemacht habe.“