Streit um Krankenstand: Chef muss jetzt zahlen

So verlockend süß wie die Mehlspeisen in der Vitrine sind, so abstoßend bitter ist der Nachgeschmack ihres früheren Jobs in einer Konditorei im Bezirk Oberwart für eine Kellnerin. Nur weil sie sich eine ansteckende Viruserkrankung zugezogen hatte und der Chef ihr das nicht glaubte, ist die Ungarin hochkant hinausgeflogen. Nur um etwaige Verwechslungen zu vermeiden: Bei der weithin bekannten Konditorei handelt es sich nicht um jene am Kurpark in Bad Tatzmannsdorf.