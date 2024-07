Larissa Marolt schickt sexy Bikinigrüße vom See

Unsere österreichischen Stars genießen den Sommer auf unterschiedlichste Weise, doch eines haben sie gemeinsam: Sie strahlen pure Lebensfreude und Entspannung aus und lassen ihre Fans an diesen besonderen Momenten teilhaben. Ob am Kärntner See, umgeben von Palmen oder an den sonnigen Stränden Mallorcas – diese Bilder machen definitiv Lust auf Sommer!