Apropos Leibzsch, apropos dämlich: Den Adler abgeschossen in Sachen Dämlichkeit haben leider ein paar österreichische „Fans“, als sie (vom Schweizer Fernsehen festgehalten) vor dem Achtelfinale gegen die Türkei so etwas wie „Deutschland den Deutschen, Aufkleber raus!“ skandierten. Manche behaupten, es habe „Ausländer raus!“ geheißen, was allerdings schwer vorstellbar ist, weil das in der recht eigenwilligen Logik der paar Dumpfbacken ihre sofortige Rückführung in die Alpenrepublik zur Folge gehabt hätte. Zum Glück ist die schwierige Frage, was solchen Typen eigentlich durch den Kopf gehen mag, bereits vor Jahrzehnten von Obelix treffsicher beantwortet worden, als er sagte: „Es kommt aber vor, dass da nichts durchgeht.“ Womit wir wieder in Gallien angekommen wären.