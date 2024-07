Kärntens „The Voice“ auf der Bühne mit Top-Star

Mit ihrer gewaltigen Stimme schaffte es die Wahlkärntnerin Emely Myles aus Miklauzhof bis ins Finale von „The Voice of Germany“. In der Folge hat sie auch jüngst bei der Matakustix-Show in der Klagenfurter Ostbucht das Publikum zum Staunen gebracht. Backstage verriet sie der „Krone“ sichtlich aufgeregt, dass sie bald wieder mit ihrem „The Voice“-Coach Ronan Keating auf der Bühne stehen würde.