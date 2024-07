Wieder Zivilschutzalarm in der Weststeiermark

Mehr als 400 Helfer in Aflenz und Thörl

Etwa in den beiden obersteirischen Gemeinden Thörl und Aflenz, wo es in der Nacht auf Mittwoch zur Unwetterkatastrophe kam. Nicht weniger als 406 Personen waren dort auch am Freitag im Einsatz, um Schäden zu beseitigen. Feuerwehrkräfte aus Mürzzuschlag, Knittelfeld, Radkersburg und Fürstenfeld rückten an, dazu kamen viele private Helfer.