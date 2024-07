Keine Rast für Helfer – und Sorge vor neuer Flut

Das Wasser ist am Donnerstag verschwunden, die Schäden aber noch deutlich sichtbar. Weniger an der gut gesäuberten Hauptstraße, stärker an den stark verschlammten Nebenstraßen. Zäune sind in Mitleidenschaft gezogen, im Ton-Studio sind die Türen offen zum Durchlüften nach der Überschwemmung.