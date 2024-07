Sonne Mellau wird zum „Feel good“-Hotel

Gelungene Neuinterpretation der „Sonne“

Um weiter so attraktiv für den anspruchsvollen Gast zu bleiben, wurde nun nach 15 Jahren wieder kräftig investiert und umgebaut. In nur vier Monaten konnte der Betrieb modernisiert und mit heimischen Partnern auf den neuesten Stand gebracht werden. „Wir haben das Hotel nach unseren Vorstellungen eingerichtet und hoffen damit, auch andere anzusprechen“, so Natalie. Architekt Johannes Kaufmann, die Firma Wohnfloor aus Bludenz und viele heimische Handwerksbetriebe wie Felder Metall waren für die gelungene Neuinterpretation der „Sonne“ mitverantwortlich.