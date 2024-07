Weiterer Wolf in Tirol zum Abschuss freigegeben

Trotz eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum Schutz von Wölfen in Österreich hat die schwarz-rote Tiroler Landesregierung am Donnerstag erneut ein Raubtier zum Abschuss freigegeben. Der Grund: In einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Aurach bei Kitzbühel waren am Dienstag drei tote Rinder (abgestürzt) aufgefunden worden. Mindestens zwei weitere Rinder wurden verletzt. Nach der Begutachtung durch eine Amtstierärztin bestand der Verdacht auf Wolfs-Beteiligung.