Triester Kaffeeröster Roberto Hausbrandt ist tot

Triest verliert somit den letzten Erben der Familie, die die bekannte Kaffeerösterei ins Leben gerufen hatte, berichtete die Tageszeitung „Il Piccolo“ am Donnerstag. Robertos Großvater Hermann, ein aus Graz stammender ehemaliger Kommandant der österreichischen Handelsmarine, hatte 1892 das Unternehmen „H. Hausbrandt“ in Triest gegründet. Hausbrandt wurde damals zum ersten Unternehmen, das den gerösteten Kaffee in versiegelten Metallbehältern verpackte und so auf den Markt brachte. 1907 war die Firma bereits zur Kaffee-Großrösterei und Teehandelsfirma aufgestiegen.