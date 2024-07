Wie zwei hungrige Tiger in den Kampf um Medaillen

Der Diskus-Hüne aus Oberösterreich hat sich bereits in Tokio in der illustren Runde der bisher erst acht rot-weiß-roten Medaillengewinner in der Leichtathletik verewigt. Nach zwei durchwachsenen Saisonen meldete sich Weißhaidinger heuer rechtzeitig bärenstark zurück, schockte mit EM-Silber in Rom wohl auch den einen oder anderen Rivalen. Das Risiko, im Olympiajahr noch einmal die Technik zu ändern, wieder mehr über die Geschwindigkeit zu kommen, hat sich jetzt schon voll ausgezahlt.