Nach Trump-Attentat: Opfer, Kämpfer oder Sieger?

Es ist ein Bild, das bis zur US-Wahl am 2. November, vermutlich noch häufiger zu sehen sein wird: Trump, nur Sekunden nach dem Streifschussattentat, mit geballter Faust in Richtung Himmel, er ruft das Publikum auf zu kämpfen, seine Anhänger jubeln. „In diesem Moment ist es wichtiger denn je, dass wir vereint bleiben und dass wir unseren wahren Charakter als Amerikaner zeigen“, forderte Trump am Sonntag nach dem missglückten Attentat zu Einigkeit auf.