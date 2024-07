Von der Leyen legte ihre Schwerpunkte vor

Mehr Geld für Verteidigung

Im Bereich Verteidigung kündigte von der Leyen eine eigene Kommissarin beziehungsweise einen eigenen Kommissar sowie mehr Geld an. Um Kriminalität zu bekämpfen, will die Politikerin eine neue Strategie für die innere Sicherheit vorschlagen. Künftig solle es doppelt so viele Europol-Mitarbeitende geben wie jetzt.