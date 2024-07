Die wahren Voraussagen der Comicserie „Simpsons“

Viele Fans glauben schon längst, dass der Erfinder der „Simpsons“ ein Zeitreisender oder Hellseher sein muss. Denn immer wieder werden Matt Groenings verrückte Voraussagen aus der Kult-Show oft Jahrzehnte später wahr. So wie jetzt wieder. Im Jahr 1996 hatte die Serie gezeigt, wie die Rap-Gruppe Cypress Hill im Rausch versehentlich das Londoner Symphonie-Orchester gebucht hatte. Es war damals als Witz gedacht – der nun 28 Jahre später Realität wurde. Die Band trat nämlich in der Royal Albert Hall auf, wo sie mithilfe des Orchesters ihre größten Hits wie „Insane in the Brain“ aus ihren 90er-Jahre-Alben vortrug.