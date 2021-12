Mit diesen Vorhersagen lagen die Simpsons richtig!

In der Vergangenheit lagen die Simpsons schon bei vielen Prophezeiungen richtig, sagten etwa schon im Jahr 2000 in der Folge „Barts Blick in die Zukunft“ die Präsidentschaft von Donald Trump voraus. Und auch im Jahr 2021 ging so manches in Erfüllung, das in der beliebten TV-Serie schon zum Thema gemacht wurde.