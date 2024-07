Bei Antriebs-Frage reißt bald der Geduldsfaden

Teilabschnitte mit Oberleitung?

Das heißt: Die Züge fahren mit Akkus, die auf Teilabschnitten per Oberleitung (möglichst außerhalb der Ortsgebiete) bei laufendem Betrieb aufgeladen werden. Der Plan B: Reiner Akku-Betrieb mit viel schwereren Zügen, die Aufladung erfolgt an den Endstationen in Jenbach und Mayrhofen.