Verteidigerin für Dornbirn – Ex-Altacherin sah Rot

Ex-Altacherin flog bei Testspiel vom Feld

Damit ist auch klar: Die Ex-Altacherin Eleni Rittmann ist in der Messestadt kein Thema. Die 23-jährige Schweizerin hatte nach ihrer Vertragsauflösung im Rheindorf in Dornbirn „vorgespielt“, sah unter anderem im Test gegen ein US-College-Team Gelb-Rot. „Eleni ist keine schlechte Kickerin, man merkt ihr aber einfach an, dass sie ein Jahr lang verletzt war“, so Stocker.