FPÖ Hallein fordert mehr Sicherheit bei Festen

Der Vorfall ruft nun die Halleiner Freiheitlichen auf den Plan. In einer Sitzung der Gemeindevertretung am vergangenen Donnerstag diskutierte man den Vorfall. FPÖ-Klubobfrau Jasmin Maziborsky: „Unsere Leute müssen sich in Hallein sicher fühlen können. Gerade bei den Festen. Und wir sehen die Gefahr, dass das bald nicht mehr so sein wird. Es braucht mehr Polizei vor Ort.“