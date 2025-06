Gleich zweimal Radler beim Abbiegen angefahren

Mit zwei verletzten Fahrradfahrern endeten Unfälle auf Geh- und Radwegen in der Stadt Salzburg. Am Dienstag um 15.40 Uhr wurde ein 52-Jähriger in der Alpenstraße von einem abbiegenden Auto erfasst. Zwei Stunden später kollidierte ein 35-Jähriger bei der Innsbrucker Bundesstraße mit einem Auto.