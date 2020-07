Neue Führung für die Stadtpolizei

Der 29-Jährige kehrt nach einer 18-monatigen Ausbildungsphase, in der er bei der Stadtpolizei gemeldet war, in mittlerer gehobener Stellung in den aktiven Dienst zurück. Dass sich die Dauer der Einschulung durch die Covid19-Pandemie etwas verschoben hat, kann seine Freude auf die neue Tätigkeit nicht trüben: „Es ist ein tolles Gefühl, alles abgeschlossen zu haben und mit neuem Wissen zurückzukehren.“