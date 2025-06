Letsch: „Wir hoffen, dass Kylian Mbappe spielt“

Nach dem 0:0 gegen Al-Hilal in Washington ging es für die Bullen, die Hendry Blank per Leihe nach Hannover schicken und Amar Dedic wohl zu Benfica abgeben, nicht sofort zurück ins Teamquartier nach New Jersey. In der Hauptstadt stand noch eine Sightseeingtour an, man inspizierte unter anderem das Weiße Haus, das Kapitol und das Washington Monument. Zum Abschluss ging es noch ins Burgerlokal. Danach flog man zurück. Viel Zeit bleibt den Salzburgern, die gestern auch einen Test gegen den englischen Traditionsverein Derby County (18. Juli) fixierten, in ihrem Quartier aber nicht. Bereits heute reist man mit dem Bus nach Philadelphia. Der Vizemeister entschied sich bewusst gegen einen weiteren Flug, da die Fahrt nur rund zwei Stunden dauert.