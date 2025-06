Mladenovic will WM-Ticket bei U23-EM fixieren

Eine Hand hat Schwimm-Ass Luka Mladenovic am Ticket für die Weltmeisterschaft im Juli in Singapur. Durch starke Leistungen Ende Mai in London knackte er die Limits im Brustschwimmen über 50, 100 und 200 Meter. Jedoch könnten seine Kontrahenten ihn noch überholen. Dieses Wochenende gibt es für alle Sportler die letzte Möglichkeit auf eine Verbesserung ihrer Zeiten. Mladenovic nimmt dieses Ziel bei der U23-EM in Samorin (Slk) in Angriff. „Natürlich wäre es super, wenn ich wieder Bestzeiten schwimmen könnte“, will sich der Salzburger die WM nicht mehr nehmen lassen.