Austria Salzburg verlängert mit Rechtsverteidiger

Mit Moritz Eder verlängert ein wichtiger Baustein sein Arbeitspapier bei Austria Salzburg. Der 22-jährige Rechtsverteidiger absolvierte in der abgelaufenen Westliga-Saison als Leihspieler von Bundesligist GAK 14 Partien für die Violetten. In der zweiten Liga will sich der gebürtige Zeller nun weiter entwickeln.