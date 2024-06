Ladendiebe flogen in Halleiner Modegeschäft auf

Die vier Männer versuchten am Freitagvormittag in einem Halleiner Modegeschäft, Kleidungsstücke unbemerkt an sich zu nehmen. Eine Kundin wurde aber darauf aufmerksam und schlug, ohne viel Aufsehen zu machen, Alarm. Eine Mitarbeiterin verfolgte das Quartett (19 bis 30) daraufhin und gab der Polizei telefonisch durch, in welche Richtung sich die Slowaken davon machten. Sie wurden kurz darauf von den Beamten kontrolliert und die Ware sichergestellt.