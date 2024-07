Sekundenschlaf auf der Autobahn: Pkw ist Schrott

Am Wagen entstand Totalschaden

Durch den Aufprall wurden der 20-Jährige und die am Beifahrersitz mitfahrende 18-jährige Freundin leicht verletzt. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurden die beiden Verletzten mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. „Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden“, betont die Exekutive.