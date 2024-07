Taxler in Tirol aus Wagen gezerrt und verprügelt

Gegen 3.30 Uhr erstattete der 46-jährige Österreicher bei der Polizeiinspektion in Hall die Anzeige. Der Mann gab an, dass er kurz zuvor, als er in Mils bei Hall beim Parkplatz „Hödnerhof“ in seinem Taxi auf Fahrgäste gewartet habe, von einem unbekannten Mann aus dem Taxi gezogen worden sei. Dieser habe ihn dann ins Gesicht geschlagen.