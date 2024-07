Finalträume | Urlaubsträume

Urlaubsträume. Hochsommer, Urlaub, Ferien. Gibt es Schöneres? Lassen wir uns diese wunderbare Jahreszeit vermiesen durch all die Nachrichten, die allein in den vergangenen Wochen auf uns hereinprasselten? Da wurde in der „Krone“ etwa ekliger Algenschleim an den Adriastränden vermeldet. Staus auf den Autobahnen sind genauso Thema wie erst wieder am Freitag unwetterbedingte Flugverzögerungen und -absagen. Aus Deutschland melden nicht nur gestrandete Fußballfans enormen Ärger mit Zugverspätungen und -ausfällen. Auf Mallorca und in Barcelona demonstrieren Einheimische, weil sie fürchten, von den Touristenströmen weggeschwemmt zu werden. Auch in anderen Teilen der Welt, von Dubrovnik bis Hallstatt, kämpft man mit dem sogenannten „Overtourism“. Soll man wie in Venedig Eintrittsgebühren kassieren? Dort will man nach ersten Tests mit Gebühreneinhebung an der Preisschraube sogar noch weiterdrehen. Alles in allem mehr als genug, was uns das Reisen verleiden könnte. Also zu Hause bleiben? Da drohen wiederum fast täglich Unwetter… Nein, wir lassen uns den Sommer nicht vermiesen! Genießen wir die Freizeit mit der Familie, egal, ob in Österreich oder sonstwo.Und genießen wir, dass auch die Politik wenigstens ein bisschen Ferien macht und uns weitgehend in Ruhe lässt. Der Herbst wird für alle hart genug.