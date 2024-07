Winterliches Mikroklima in Bregenz

Zwei Fliegen mit einer Klappe

Entstanden ist eine Bühne, die die Zuseher in das Geschehen hineinziehen soll, zudem will Stölzl mit starken atmosphärischen Elementen arbeiten. Möglichkeiten dazu gibt es jedenfalls reichlich. Dass sich das dramatische Geschehen heuer so knapp an der Tribüne abspielen wird, hat auch noch einen anderen Grund, denn in diesem Jahr wurde der massive Betonkern, die Basis einen jeden Bühnenbilds und zudem Hort der Hinterbühne samt Technik, erneuert. Während also diese Arbeiten vonstatten gingen, wurde das Bühnenbild weiter vorne aufgebaut – eine Doppelbaustelle.