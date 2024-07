Pertl-Brüder auf unterschiedlichen Missionen

Nach fünf Wochen Polizeischule tut Philip Pertl der Trainingsalltag wieder gut. In den vergangenen zwei Wochen konnte der Triathlet wie gewohnt trainieren, sich in Form bringen: „Ich fühle mich fit. Während der Ausbildung war es mit Schule und Training sehr schwierig. Da bin ich auf insgesamt 75 Stunden Beschäftigung pro Woche gekommen.“ Und die Aufgabe könnte heute nicht größer sein. Der 26-Jährige startet bei der World Series in Hamburg, in Triathlonkreisen gerne als die „Champions League“ bezeichnet. Pertl hatte Glück, dass er überhaupt dabei sein darf, denn Österreich hat nur zwei Plätze (der Gasteiner ist im Nationalranking Dritter). Aber Olympiastarter Tjebbe Kaindl absolviert derzeit ein Höhentrainingslager, somit rückt Pertl nach. „Top-25 wäre ein gutes Resultat. Es ist richtig cool, dass ich da wieder dabei bin.“