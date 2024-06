Daheim ist es für Pertl doch am schönsten

Nach dem Bewerb bleibt Pertl einige Zeit in der Heimat und startet unter anderem bei den Landesmeisterschaften in Zell am See. Das große Highlight wartet im September mit der Europameisterschaft in Frankreich: „Darauf werde ich hintrainieren.“ Danach wird der Pongauer wieder unzählige Stunden im Flieger verbringen. Wohin die Reise genau geht, steht noch nicht fest. Aber es wird aller Voraussicht nach in den Osten nach Asien gehen.