Ohne Handy in der Wildnis und das fünf Tage lang

In den so genannten Wildniscamps des Nationalparks Hohe Tauern lassen Kinder ab neun Jahren vieles weg, was ihr alltägliches Leben sonst bietet. Denn auf der Hofrat-Keller-Hütte gibt es keine Handyverbindung, keinen Strom und kein Warmwasser. Die Camp-Kinder nutzen hier Jahr für Jahr die Gelegenheit, mitten in sehr ursprünglicher Natur der Hohen Tauern zu sein.