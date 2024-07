Linzer Stadträtin als Verkäuferin auf Möbelmesse

Auftritt auf der Messe „Wohnen und Interieur“ in Wien

Ganz so streng dürfte die an sich beliebte Politikerin das aber nicht gesehen haben. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Doris Lang-Mayerhofer im März 2018 am Maylan-Messestand auf der „Wohnen und Interieur“ in Wien Möbel verkaufte. Die Stadträtin bot interessierten Kundschaften Stücke aus ihrer Manufaktur an. Ein klarer Gesetzesbruch, weil sie dabei operativ unternehmerisch tätig war? Kenner der gesetzlichen Materie beurteilen das zumindest als extrem gewagt.