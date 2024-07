Prüfer belasten nun auch Linzer Politikerin schwer

Der LIVA-Skandal wächst um einen neuen Vorwurf mit Sprengkraft an: In einem heute vorgelegten Bericht des Wirtschaftsprüfungsunternehmens KPMG rückt neben dem freigestellten Brucknerhaus-Intendanten Dietmar Kerschbaum nun erstmals auch ein Aufsichtsratsmitglied der Linzer Veranstaltungsgesellschaft (LIVA) mit politischem Amt in den Fokus. Es geht um Ungereimtheiten bei der Vergabe eines Prestige-Projekts.