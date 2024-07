„Auftrag war für meinen Mann ein Verlustgeschäft“

Eine regelrechte Polit-Bombe im Linzer Subkosmos ging am Dienstag im Aufsichtsrat der Linzer Veranstaltungsgesellschaft (kurz LIVA) hoch: Ein Prüfbericht lastet der ÖVP-Stadtpolitikerin Doris Lang-Mayerhofer (sie ist auch Aufsichtsratsmitglied in der LIVA) einen Interessenskonflikt an. Grund ist die Firma ihres Mannes, die einen Tischlereiauftrag für das Brucknerhaus erhielt. Der „Krone“ erklärt sie, warum die Rechnung nicht aufgegangen ist.