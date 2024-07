Wikinger bitten Eidgenossen zum Football-Tanz

Sieben Spiele, sieben Siege. Die Vienna Vikings sind die wohl konstanteste Franchise in der European League of Foootball (ELF). Was die Heimstätte angeht, hat Wiens Aushängeschild allerdings noch nicht zur Ruhe gefunden. Aktuell spielt man, wie auch am Samstag gegen die Helvetic Mercenaries, in Wr. Neustadt.