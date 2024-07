Volksgarten Graz: Schutzzone muss wieder her!

Die aktuelle Hitzewelle macht sich in Städten besonders stark bemerkbar, so auch in Graz. Viele Bewohner suchen in diesen Tagen Zuflucht in schattigen Parks. Perfekt anbieten würde sich dafür auch der Volksgarten unweit des Lendplatzes. Doch die meisten Einheimischen machen einen großen Bogen um die weit und breit einzige grüne Oase im dicht verbauten Gebiet.