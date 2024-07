Sommerhitze: Diese Orte sind erfrischend

Kühlen in der Gruft

Der Hang zum Morbiden zahlt sich vor allem jetzt aus. Wer Kultur und Kühle genießen möchte, ist in den Katakomben des Stephansdoms richtig. Ganzjährig hat es hier 16 Grad. In 30 Grabkammern wurden bis 1783 rund 10.000 Menschen begraben, noch heute stapeln sich die Gebeine bis an die Decken. Abkühlen kann man sich auch in der Michaeler- und Kapuzinergruft, die letzte Ruhestätte der Habsburger. Die niedrige Temperatur ist wichtig, um den Verfall der Särge zu verhindern.