Die Hitzewelle rollt jetzt erst so richtig an

Hochsommerlich heiß präsentiert sich das Wetter auch am Mittwoch in ganz Österreich. Wetterexperten rechnen mit dem heißesten Tag der Woche. Denn 35 Grad Celsius könnten demnach geknackt werden. Doch das heißte Wetter sorgt zur späten Stunde auch für Hitzegewitter in einigen Bundesländern.