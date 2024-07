Mittelalterliche Methoden: Stiefvater vor Gericht

„Meine Frau ist labil und verdreht immer alles“

Weiters soll der Mann seinen noch unmündigen Opfern mit weiterer Gewalt und dem Umbringen der Mutter gedroht haben, sollten sie dieser jemals von den Misshandlungen erzählen. Umgekehrt drohte er der Mutter mit dem gewaltsamen Tod der drei unmündigen Kinder, sollte sie ihn bei der Polizei anzeigen. Im Schöffenprozess am Mittwoch bekannte sich der Arbeiter für nicht schuldig. „Meine Frau ist labil und verdreht immer alles“, was auf einen schweren Unfall vor ein paar Jahren zurückzuführen sei, so der Angeklagte.